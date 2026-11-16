Глава Октябрьского округа Иркутска Георгий Комаров ушел на СВО по контракту

Заместитель мэра — председатель комитета по управлению Октябрьским округом Иркутска Георгий Комаров отправился служить в зону проведения специальной военной операции. Основанием стало личное заявление; он уже отбыл к месту дислокации добровольческого формирования «Барс».

«Тысячи горожан защищают Родину на западных рубежах. Сегодня ряды бойцов пополнил мой заместитель — Георгий Комаров. Это пример мужества и готовности отстаивать интересы города и страны», — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.

С первых дней операции глава Октябрьского округа занимался вопросами поддержки СВО: выезжал с гуманитарными миссиями, посещал прифронтовую зону, встречался с военнослужащими и передавал гуманитарный груз, а также сопровождал технику для мотострелкового полка «Иркут», над которым администрация города взяла шефство.

Пост председателя комитета Комаров занимает с марта 2022 года; на период военной службы за ним сохраняется должность на муниципальной службе.

Ранее принять участие в специальной военной операции решил заместитель председателя правительства Иркутской области Андрей Южаков. После завершения службы он вернется в правительство: в соответствии с действующим законодательством его рабочее место за ним будет сохранено. Сроки, точное местное дислокации подразделения, где будет служить Южаков, в целях безопасности не сообщаются.