Добычу марганца, хрома и вольфрама выведут из-под налога на сверхдоход

Минфин предложил не облагать налогом на сверхдоходы добычу марганца, хрома, вольфрама и молибдена. Об этом на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

«По результатам обсуждений в правительстве мы предлагаем из налога на сверхдоход исключить марганец, хром, вольфрам и молибден», — передает его цитату ТАСС.

Поправки также выводят из-под налога добычу на участках недр, полностью или частично расположенных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, Крыму и Севастополе. Кроме того, налог не затронет полезные ископаемые и компоненты, у которых сумма НДПИ за 2025 год не превышает 10 млн рублей.

Напомним, что налог на сверхприбыль крупный российский бизнес платил в 2023 году. Тогда он перечислил в бюджет более 300 млрд рублей. Данный налог распространялся на компании, чья средняя прибыль за последние два года превышала 1 млрд рублей. Ставка налога составила 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над показателями 2018–2019 годов. В общей сложности обязательство по уплате возникло примерно у 2,5 тысяч компаний.