Более 10 млн человек приняли участие в «Улыбатле»

Сбер подвёл промежуточные итоги всероссийского проекта «Улыбатл» — соревнования городов по оплате улыбкой, который стартовал 1 сентября 2026 года. В рейтинге представлены города из 80 субъектов России. В процессе его подготовки учитывались оплаты более 10 млн человек.

Все города распределяются по лигам в зависимости от их активности — Бриллиантовая, Золотая, Серебряная и Бронзовая. Состав лиг обновляется каждую неделю с учётом позиций городов в рейтинге. Сегодня рейтинг возглавляет Санкт-Петербург с 6,46 млн оплат, на втором месте — Екатеринбург с 6,37 млн оплат, на третьем - Уфа с 6,33 млн оплат. Стать победителем может любой город.

Главный приз проекта — концерт Вани Дмитриенко в городе-победителе. Также есть возможность выиграть и личные призы. Участники уже получили более 50 тыс. промокодов от партнёров, а впереди ждет розыгрыш автомобиля, 20 смартфонов и пригласительных билетов на концерт.

Сбер продлил «Улыбатл» до 29 ноября 2026 года включительно, поэтому жители ещё могут поддержать свой город и выиграть призы, оплачивая покупки улыбкой.

За время «Улыбатла» количество оплат улыбкой выросло на 41% в сравнении с периодами до его запуска. Октябрь стал самым активным месяцем среди пользователей – сервисом воспользовалось 4,9 млн клиентов, которые совершили 26,3 млн транзакций, что на 23% больше, чем в сентябре 2026 г. Оплата улыбкой постепенно становится одним из любимых методов безналичной оплаты среди пользователей инновационных технологий.

Сервис «Оплата улыбкой» является самым безопасным способом оплаты. Чтобы оплата прошла, необходимо на экране терминала нажать «Оплатить улыбкой» и посмотреть в камеру. Система проверит, что перед камерой находится живой человек, и осуществит поиск платежного средства, которое клиент привязал к биометрическим данным при подключении сервиса. Для дополнительного подтверждения платежа система может запросить код улыбки. Его можно создать в личном кабинете Оплаты улыбкой в приложении СберБанк Онлайн.

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