Сведения о доходах россиян от других физлиц начнут передавать в ФНС с 2027 года

Минфин готов распространить норму о передаче Банком России в ФНС сведений о гражданах, систематически получающих доходы от других физлиц, только на операции с 1 января 2027 года, а не с 1 января 2026-го, как предлагалось в поправках. Об этом на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает агентство «Интерфакс».

«Здесь переносили нормы из того законопроекта по обелению, который был еще весной внесен, и, соответственно, эта норма была актуальна для весны. Конечно, сейчас эту норму надо распространять с 1 января 2027 года», — ответил Сазанов на замечание главы комитета Андрея Макарова об обратной силе поправки.

Поправки по обелению экономики Минфин предложил ко второму чтению законопроекта № 617-9 из бюджетного пакета.

Они вносятся в статью 85 Налогового кодекса и обязывают ЦБ передавать в ФНС сведения о физлицах, операции по счетам которых имеют признаки систематического получения доходов от иных физлиц; сами признаки, форму, формат и периодичность передачи определит соглашение ЦБ и ФНС.

Получив такие данные, налоговики смогут запрашивать у банков выписки по счетам этих граждан. Сейчас выписки по счетам граждан, не являющихся ИП, можно запрашивать только при вынесении решения о взыскании задолженности, при налоговой проверке или истребовании документов — в последнем случае требуется согласие руководителя вышестоящего органа или ФНС. В первоначальной редакции норма должна была вступить в силу с 1 января 2027 года и распространяться на операции после 1 января 2026-го.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Минфин рассчитывает ежегодно получать около 500 млрд рублей дополнительных доходов за счет вывода экономики из тени в 2027–2029 годах. «Содействие формированию конкурентной среды и обеление экономики — это одна из ключевых задач. Это задача в рамках реализации плана по обелению экономики, включая борьбу с серым импортом. За счет этого в проекте бюджета мы учли дополнительные доходы порядка 500 миллиардов рублей ежегодно», — сказал он.