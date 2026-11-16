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В МИД исключили отмену санкций против России в ближайшие шесть лет

Россия не рассчитывает, что западные санкции снимут в среднесрочной перспективе — в течение ближайших шести лет. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов, передает агентство «Интерфакс».

«Ожидать того, что санкции с России будут сняты в среднесрочной перспективе, а это шесть лет, нереалистично. Это не слепая вера, это последовательный анализ, который мы проводим, в том числе министерство иностранных дел, действий наших западных противников, контрагентов», — сказал Трофимов.

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По его словам, в США президент не может снять ограничения без одобрения Конгресса, где сложился двухпартийный антироссийский консенсус. Европейское направление дипломат оценивает еще пессимистичнее: страны ЕС взяли курс на полный отказ от взаимодействия с Россией, и даже минимальных послаблений ждать не стоит. Бизнес и граждане в Европе страдают от этого, признал Трофимов, но на уровне бюрократии и национальных государств снятия санкций не будет.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке действия нового пакета антироссийских санкций. Закон должен был вступить в силу 18 октября. Однако Трамп уведомил Конгресс, что временный отказ от санкций соответствует национальным интересам США. Ограничения «заморожены» до тех пор, пока президент или госсекретарь не решат, что пора принимать «дальнейшие меры». При этом другие действующие ограничения против РФ отменены не будут.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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