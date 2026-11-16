Новые финансовые решения предлагает ритейлерам Приангарья ПСБ

ПСБ расширил линейку готовых решений для предпринимателей из сферы торговли, запустив два бандла — комплексных предложения, — включающих все необходимые финансовые сервисы для магазинов одежды, обуви, мебели и строительных материалов.

Новые решения разработаны для ритейлеров, которым важна низкая стоимость транзакций, удобный доступ к деньгам и надежная сервисная поддержка для управления бизнесом. Кроме того, в пакетные предложения интегрированы сервисы, помогающие в бытовых вопросах, чтобы руководитель мог сосредоточить время и ресурсы на развитии своего дела.

Тарифы нацелены прежде всего на малые и средние предприятия, торгующие в строительных, мебельных и вещевых центрах. Для этих категорий действует льготная ставка по эквайрингу.

«ПСБ ранее запустил специальные пакетные предложения для магазинов у дома, супермаркетов, фастфудов и ресторанов. Наши клиенты протестировали их и оценили такой подход: комплексное решение проще и удобнее, чем самостоятельный подбор финансовых и нефинансовых сервисов. Убедившись, что предпринимателям нужны такие пакетные предложения, мы решили дальше развивать продуктовую линейку для МСП из сферы торговли. Мы сформировали готовые пакеты решений под специфику отрасли, учитывая весь спектр потребностей клиентов», — отметил Станислав Алехин, управляющий директор блока малого и среднего предпринимательства ПСБ.

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