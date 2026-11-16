Банки меняют подход к реструктуризации кредитных карт

Вместо карты клиенту оформляют потребительский кредит с более длительным сроком, что снижает размер ежемесячного платежа. Такой сервис доступен как клиентам с просроченной задолженностью, так и без неё.

Новый механизм предполагает закрытие кредитной карты и выдачу вместо неё потребительского кредита с увеличенным сроком погашения. Если у клиента одновременно есть кредитная карта и потребительский кредит, они также объединяются в один кредит наличными.

Интерес банков к подобным программам совпадает с общим улучшением качества кредитных портфелей по картам. Доля просроченной задолженности по кредитным картам во втором квартале 2026 года снизилась до 1,6%, до минимального уровня с конца 2023 года. В абсолютном выражении просрочка сократилась на 32% за квартал, до 58,1 млрд рублей.

«Трансформация кредитной карты в кредит наличными и объединение нескольких кредитов при урегулировании просроченной задолженности позволяет сформировать из нескольких графиков платежей один и снизить ежемесячную нагрузку на бюджет клиента», — отметил руководитель департамента финансового урегулирования ВТБ Евгений Новиков.