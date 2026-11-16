В Усть-Куте открылся новый Дом молодежи при финансовой поддержке ИНК

В Усть-Куте состоялось торжественное открытие нового Дома молодежи, созданного при ключевом участии и финансовой поддержке Иркутской нефтяной компании (ИНК). Проект реализован в рамках федерального конкурса «Регион для молодых» национального проекта «Молодежь и дети» (Росмолодежь).

Общая стоимость проекта составила 53 миллиона рублей. Успех заявки на федеральном уровне во многом был обеспечен благодаря содействию ИНК в подготовке обязательного дизайн-проекта и софинансированию инициативы. Помимо средств федерального, регионального и местного бюджетов, компания дополнительно профинансировала оснащение двух киберарен и открытие собственной специализированной профориентационной лаборатории.

Новый молодежный центр занял трехэтажное здание общей площадью более 1,5 тыс. кв. м, где ранее располагались офисные помещения. В ходе реализации проекта была проведена комплексная реконструкция, которая позволила адаптировать объект под современные многофункциональные пространства.

Инфраструктура центра включает в себя коворкинг, кванториум для профориентации, зону для молодых предпринимателей, универсальную мастерскую, медиацентр, звукозаписывающую студию, танцевальный зал, кулинарную студию и пространство патриотического воспитания. Кроме того, предусмотрены сенсорная комната, кабинеты штатного психолога и профилактики, антинаркотическая квест-комната «Твой выбор» и площадка для «Движения Первых».

— Дом молодежи — это пространство возможностей. Здесь каждый сможет найти направление по душе: заниматься творчеством, развивать предпринимательские навыки, участвовать в социальных и патриотических проектах, раскрывать свой потенциал. Молодежь — это не только будущее, но и настоящее. Это место должно стать площадкой для самореализации, воплощения новых идей и обучения новым навыкам, — прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова отметила большую предварительную работу по концептуальному наполнению центра с учетом запросов местных жителей:

— Нашей задачей было не просто определить судьбу здания и открыть в нем Дом молодежи. Мы долго продумывали концепцию и наполняли смыслом каждое пространство, ориентируясь на запросы местных ребят. Специалисты муниципалитета активно трудились над будущим этого масштабного проекта. Они планировали форматы будущих мероприятий, осваивали новые методы работы и объединяли вокруг себя активных участников. Опыт показал, что молодежь здесь инициативная и заинтересована в позитивных переменах. Поэтому мы уверены, что с открытием центра появятся и новые лидеры, идеи и проекты, — сказала Маргарита Цыганова.

— Для нас было важно поддержать эту инициативу, и мы гордимся, что совместными усилиями удалось привлечь федеральный грант и обеспечить площадку передовым оборудованием. Созданная среда поможет получать качественные знания, раскрывать свои таланты и осознанно выбирать профессию. Рассчитываем, что новый центр придаст импульс развитию города и позволит сохранить перспективную молодежь в регионе, открыв перед ней реальные возможности для самореализации, — отметил заместитель генерального директора по региональной политике ИНК Евгений Милов.

Открытие Дома молодежи является частью комплексного Мастер-плана развития Усть-Кута до 2035 года, разработанного при финансовой поддержке ИНК с учетом мнений и потребностей местных жителей. Документ включает более 170 проектов, направленных на модернизацию городской среды, социальной, спортивной инфраструктуры и жилищного фонда города.