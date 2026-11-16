Годовую премию ждут только 36% иркутян

О годовой премии по итогам года заявили 36% трудоустроенных иркутян. Об этом свидетельствует опрос SuperJob. Еще 28% отметили, что таких бонусов в их компании не бывает в принципе, 15% связывают отсутствие выплаты с нестабильным финансовым положением работодателя, 5% назвали другую причину.

Молодежь до 35 лет ждет премию чаще (39%), чем те, кто старше (33%). Респонденты с доходом до 100 тыс. рублей реже надеются на выплаты (32%), чем те, кто получает больше (40%).

Из тех, кто рассчитывает на «тринадцатую» зарплату или премию, 14% отложат ее в накопления, еще 14% направят на закрытие кредитов и долгов, 11% — на отпуск и путешествия, 9% — на семью, 8% — на себя, 6% — на подарки, по 2% — на образование или ремонт. Мужчины чаще женщин планируют отложить премию, а горожанки чаще говорят, что деньги уйдут на текущие нужды.

Среди работодателей 23% готовы выплатить премии всем сотрудникам, 12% — выборочно определенным работникам или отделам, 33% не планируют выплаты, а 32% пока не приняли решение.