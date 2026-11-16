ИНК и Фонд Марины Седых поддержат областной семейный турнир по шахматам в Иркутске

22 ноября в Иркутске пройдет областной этап турнира «Папа, мама, я — шахматная семья». Партнерами соревнований вновь выступят Иркутская нефтяная компания (ИНК) и Благотворительный фонд Марины Седых.

Фото предоставлено пресс-службой ИНК

При поддержке компании и фонда организованы два этапа состязаний — городской в сентябре 2026 года и предстоящий областной. Выделенные средства направлены на приобретение призовой продукции, изготовление кубков и медалей, а также на организацию качественного питания для всех участников соревнований.

Турнир состоится в Областном шахматном центре имени А.Е. Карпова. За победу поборются 12 семейных сборных со всего региона. В состав каждой команды входят школьник с 1-го по 11-й класс и его родители. Участникам предстоит сыграть восемь туров по швейцарской системе с контролем времени: 10 минут на партию плюс 5 секунд за каждый сделанный ход.

Проект помогает вовлечь детей и взрослых в регулярные занятия спортом, популяризирует шахматы и повышает уровень мастерства игроков. Организаторами турнира выступают Федерация шахмат Иркутской области и Областной шахматный центр имени А.Е. Карпова.

Поддержка детского и семейного спорта — одно из ключевых направлений социальной работы ИНК и Благотворительного фонда Марины Седых. Также оказывается системная поддержка детям с ограниченными возможностями здоровья, одаренной молодежи, ветеранам, пожилым людям, многодетным и малообеспеченным семьям, медицинскими и общественными организациям. К 2026 году общий объем реализованных Фондом проектов достиг 270 млн рублей, а помощь получили более 12 тысяч человек. В этом году фонд занял 104-е место в рейтинге AK&M с объемом целевых расходов 56,3 млн рублей.

Кроме того, с 2022 года ИНК проводит в Иркутске и Усть-Куте собственный Межрегиональный шахматный турнир «Территория будущего». Соревнования объединяют сильнейших игроков из Иркутской области, Красноярского края, Бурятии и Якутии.