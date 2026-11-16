С 17 ноября россияне смогут легально покупать биткойн, эфир и USDT

С середины ноября российские инвесторы смогут легально приобретать биткойн, эфир и USDT через отечественных посредников — брокеров, управляющие компании и криптообменники. Указание ЦБ, утвердившее перечень доступных криптовалют, вступает в силу 17 ноября; торги на биржах разрешат с 22 ноября после согласования правил с регулятором. Об этом пишет газета «Ведомости».

Для неквалифицированных инвесторов действует лимит 300 тыс. рублей в год через одного посредника, квалифицированные смогут покупать любые криптоактивы без ограничений на биржевом и внебиржевом рынках. Перед сделкой всем инвесторам нужно пройти тестирование и ознакомиться с рисками.

ЦБ также установил правила расчета цен цифровых валют и требования к раскрытию информации об объемах торгов и заявках. При отборе криптовалют учитывались средняя капитализация за два года (не менее 5 трлн рублей), среднедневной объем торгов (от 1 трлн рублей) и история ценообразования на лицензированной иностранной бирже не менее пяти лет.

С 1 июля 2027 года гражданам запретят p2p-сделки — прямую покупку и продажу криптовалюты без посредников — и перевод активов с цифрового счета на собственные некастодиальные кошельки. При этом ЦБ допускает организацию торгов стейблкойнами на российских биржах.

Как считают эксперты, новый закон создает легальный механизм для реализации намайненных в России монет и открывает путь для появления отечественных казначейских компаний с биткоин-резервами. Однако эксперты отмечают, что для этого может не хватить внутренней криптоликвидности из-за высоких тарифов на электроэнергию, снижения курса криптовалют и укрепления рубля, что привело к падению рентабельности добычи в 2026 году.