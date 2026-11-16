Примсоцбанк объявил скидку на весь ассортимент памятных монет

В период с 16 по 22 ноября 2026 года на весь ассортимент памятных монет действует скидка 5%.

Снижение стоимости охватит все памятные монеты, представленные в отделениях банка: от эксклюзивных серий с дальневосточными хищниками до монет, посвящённых символу наступающего года по восточному календарю. Каждый экземпляр отличается детальной проработкой рельефа, специальными технологиями нанесения покрытий и поставляется в защищённой упаковке с сертификатом.

«Для многих наших клиентов памятные монеты – это не просто сувениры, а часть личной истории, семейные традиции и даже начало семейной коллекции. Мы хотим, чтобы такие вещи становились чуть ближе, поэтому в Чёрную пятницу даём скидку на весь ассортимент. Пусть эта неделя станет поводом порадовать себя или близких особенным подарком», – отметила Юлия Шимченко, заместитель начальника Управления сопровождения розничных операций.

Тиражи многих монет ограничены, а отдельные позиции выпускаются небольшим количеством экземпляров, поэтому в банке рекомендуют заранее забронировать понравившуюся монету на сайте.

Информацию о стоимости экземпляров, наличии монет в офисах, можно узнать в отделениях Банка, по телефону Единой справочной службы Примсоцбанка: 8 (800) 350-42-02 или на официальном сайте Банка по ссылке.

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