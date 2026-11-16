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Минус 21% вашей доли: Аналитики посчитали, сколько потеряют акционеры ВТБ из-за сделки с Wildberries

ВТБ начал сбор заявок на проведение дополнительной эмиссии акций, средства от которой пойдут на покупку 5% в «дочке» Wildberries — ВБ Банке. Параметры размещения, по подсчетам аналитиков для Forbes, приведут к серьезному размытию долей текущих акционеров — более чем на 21%.

Параметры сделки

ВТБ планирует разместить около 6,3 млрд новых акций по цене 87 рублей за бумагу. Это составляет почти 49% от текущего количества обыкновенных акций банка. В денежном выражении объем допэмиссии составляет 547,5 млрд рублей.

Мнение аналитиков

Эксперты полагают, что размещение вряд ли пройдет по открытой подписке. По оценкам собеседников Forbes:

  • При размещении на 300 млрд руб. доля текущих акционеров размоется на 21–30%.
  • Условный пакет в 1% превратится в 0,79%.
  • Если объем составит 400 млрд руб., доля превратится в 0,74%.
  • При размещении на 500 млрд руб. — в 0,67%.

Отметим, ВТБ официально объявил о начале подготовки к масштабной допэмиссии акций. С 13 по 30 ноября акционеры банка смогут реализовать свое преимущественное право на выкуп бумаг. Размещение проводится для финансирования сделки с группой RWB (Wildberries & Russ), в рамках которой госбанк должен получить 5% в ВБ Банке и доли в других финтех-активах маркетплейса,

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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