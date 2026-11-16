Два жителя Иркутской области стали победителями премии «Молодой предприниматель России»

В Москве прошла церемония награждения победителей Всероссийской премии «Молодой предприниматель России». В финал вышли 42 предпринимателя из 31 региона, а в народном голосовании участники собрали более 70 тыс. голосов. Об этом сообщает «Росмолодежь».

Всего премия объединила более 6 тыс. заявок и рекомендаций со всей страны. Имена лучших назвали в десяти основных и трех специальных номинациях. От Иркутской области победили двое:

Элла Шершитская — в номинации «Креативные индустрии».

Она является автором бренда Lovella, который выпускает свечи и ароматы. Одна из визитных карточек бренда – аромат Байкала, получивший известность далеко за пределами Иркутской области.

«Кажется, мне понадобится ещё очень много времени, чтобы по-настоящему осознать все происходящее. Это то, к чему я шла столько лет. То, во что верила, ради чего работала, ошибалась, снова пробовала, мечтала и продолжала идти вперед», — рассказала Элла в соцсетях.

Василий Саркисов — в номинации «Молодой аграрий».

Его хозяйство «Братья Саркисовы» из Ангарского округа занимается выращиванием клубники и саженцев, а также организует агроэкскурсии для молодежи, знакомя ее с сельским хозяйством.

Награды вручали руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров, глава комитета Госдумы по молодёжной политике Владислав Головин, Герой России Артур Орлов, президент «Деловой России» Павел Титов и основатель Faberlic Алексей Нечаев.