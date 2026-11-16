«Рост на 1% вопреки прогнозам»: Росстат удивил рынок данными по ВВП за III квартал

Росстат предварительно оценил рост экономики в III квартале 2026 года в 1% год к году. Это оказалось выше ожиданий Минэкономразвития (0,6%) и прогнозов аналитиков (0,7%). Кварталом ранее экономика росла быстрее — на 1,3%, но текущий результат превзошел ожидания рынка.

Драйверы роста

По мнению аналитиков БКС «Мир инвестиций», главным двигателем экономики остается потребление.

Зарплаты: Несмотря на общее замедление, в III квартале они стабильно росли на 9,5–9,8% год к году.

Кредитование: Спрос на кредиты наличными начал восстанавливаться.

Поведение: Население постепенно расходует накопленные сбережения для поддержания уровня жизни.

Инфляция и ставка

Цены в III квартале росли существенно выше прогноза ЦБ (8% против ожидаемых 7% с учетом сезонности). Это подтверждает теорию «сильного спроса при отрицательном шоке предложения».

Аналитики БКС подтверждают свой прогноз по ключевой ставке на декабрь: она сохранится на уровне 14%. Совокупность факторов пока не в пользу снижения. Позитив от удешевления топлива слабо влияет на устойчивую инфляцию, которая всё еще держится на уровне 5–6% вместо целевых 4%.