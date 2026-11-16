Банки и МФО не станут платить налог на сверхдоходы

Минфин не поддержал идею распространить налог на сверхдоходы на банки, микрофинансовые организации и организаторов азартных игр. Об этом на заседании комитета Госдумы сообщил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.

«Здесь мы говорим все-таки о конъюнктурных доходах, связанных с изменением цен на мировых рынках на добытые полезные ископаемые, полезные компоненты. Те виды деятельности, которые сейчас перечисляются, они не занимаются добычей полезных ископаемых. Поэтому это не является предметом данного законопроекта. Соответственно, мы сейчас не можем поддержать эти поправки», — передает его слова ТАСС.

Сазанов добавил, что налогообложение игорного бизнеса недавно уже пересмотрели: организаторов азартных игр сделали плательщиками налога на прибыль и изменили порядок налогообложения доходов от этой деятельности.

Напомним, что налог на сверхприбыль крупный российский бизнес платил в 2023 году. Тогда он перечислил в бюджет более 300 млрд рублей. Данный налог распространялся на компании, чья средняя прибыль за последние два года превышала 1 млрд рублей. Ставка налога составила 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над показателями 2018–2019 годов. В общей сложности обязательство по уплате возникло примерно у 2,5 тысяч компаний.