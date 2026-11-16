Помощь на дому, нейрокоррекция и 3D-атлас: Эн+ поддержит шесть проектов в Братске

Энергохолдинг Эн+ объявил победителей грантового конкурса «Города со знаком плюс» и направит средства на шесть социальных проектов в Братске — от помощи одиноким людям на дому и реабилитации после инсульта до занятий спортом, доступным для всех.

Источник фото: Администрация города Братска

Впервые при отборе учитывались результаты соцопроса жителей, а победителей определяли по итогам общественной защиты: каждый из проектов, вышедших в полуфинал, был представлен конкурсной комиссии. В её состав вошли более 20 членов — представители администрации, предприятий, образования, медицины и некоммерческого сектора Братска, а также активные горожане.

«В этом году конкурс проходит в новом формате — мы впервые сосредоточили его ресурсы на развитии одного города — Братска. Кроме того, мы решили узнать у самих жителей, в каких сферах им хотелось бы видеть улучшения в первую очередь, и провели соцопрос, в котором приняли участие более 700 респондентов. Он показал, что жителей больше всего волнует качество и доступность медицинской помощи, а также возможности для досуга детей и молодёжи. Конкурсная комиссия, определяя победителей, опиралась именно на эти запросы», — прокомментировала директор по корпоративным коммуникациям Эн+ Елена Полетаева.

«Люди остаются в городе, когда видят в нём перспективы для себя и своих детей. Поэтому Братску нужны решения, которые улучшают повседневную жизнь семей. Важно, что победили проекты, которые отвечают запросам жителей, обращены к людям всех возрастов и учитывают потребности тех, у кого есть ограничения здоровья. Уверен, что поддержка и участие Эн+ принесут городу ощутимые перемены к лучшему», — отметил мэр Братска Александр Дубровин.

Победителями грантового конкурса 2026 года признаны: