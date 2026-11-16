Застройщики пережили худший октябрь: продажи новостроек упали на 30%

Российские девелоперы столкнулись с одним из самых тяжелых месяцев: в октябре продажи квартир в новостройках упали на 29,7% год к году, до 1,93 млн кв. м, а выручка — на 24,9%, до 406,58 млрд рублей. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического сервиса Dataflat.

По данным аналитического центра «Дом.РФ», в десяти регионах с наибольшими объемами строительства продажи составили 918 тыс. кв. м — на 36% меньше, чем годом ранее. Сильнее всего просели Тюменская область (на 50%, до 46 тыс. кв. м), Ростовская область и Краснодарский край (по 48%). В Москве продажи упали на 43%, в Санкт-Петербурге — на 29%. В столице спрос на ипотеку снизился на 54%, а на покупку жилья без кредита — на 34%, причем половина октябрьских сделок пришлась на документы, оформленные еще в сентябре.

Февраль и март также были сложными, но падение тогда было мягче — 17,5% и 17,4% соответственно. Главную причину октябрьского провала девелоперы и эксперты видят в ужесточении с 1 октября условий семейной ипотеки: ставки теперь зависят от состава семьи и региона (от 2% до 12%), а банки ужесточили требования к заемщикам с замедляющимся ростом доходов, из-за чего многие получают отказы.

Ранее стало известно, что россияне все чаще направляют материнский капитал на оплату обучения детей, а не на улучшение жилищных условий: за январь–сентябрь 2026 года в Соцфонд поступило 819 тыс. таких заявлений — вдвое больше, чем годом ранее. Всего с 2007 года выдано более 15,6 млн сертификатов.