Ольга Скоробогатова, ВТБ: Крупные компании сознательно замедлили темпы внедрения искусственного интеллекта

Крупные компании, включая банки, после этапа активного внедрения искусственного интеллекта перешли к более осторожному использованию технологии, чтобы избежать репутационных и финансовых потерь. Об этом заявила первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова на международном финтех-форуме FINOBOD в Ташкенте.

«В ИИ хочется бежать очень быстро, но медленно. На самом деле, как ни странно, это не противоречие, а осознанный выбор. Потому что лучше какие-то вещи осмыслить, десять раз проверить и протестировать, нежели получить очень негативный опыт и финансовые потери. И потом ты никогда эту историю уже не развернёшь в позитив», — сказала Скоробогатова.

По её словам, крупные компании и банки продолжают применять ИИ в тех направлениях, где технология уже показала себя управляемой — в частности, в ИТ-разработке, ИТ-сопровождении, аналитике и риск-менеджменте. При этом, по словам топ-менеджера, вопрос безопасности прямого взаимодействия ИИ-агентов компаний и пользователей между собой пока остаётся без ответа.

«Когда мы говорим о вопросах доступа через ИИ или через использование ИИ-агента со стороны компании и со стороны пользователя, о прямом взаимодействии агентов между собой, то здесь возникает вопрос безопасности, на который мы пока не ответили, и нам нужно будет ответить на него в ближайшее время», — уточнила она.

Скоробогатова также обратила внимание на отсутствие платформы согласий, с помощью которой клиенты могли бы самостоятельно управлять разрешениями на использование своих данных, в том числе со стороны ИИ. «Часть людей точно захочет иметь возможность самим управлять тем, какие данные они отдают ИИ-агенту, а какие нет. На какие услуги они готовы его привлекать, на какие нет», — отметила она.