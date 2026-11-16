Отмена повышения налогов на ПВЗ поддержит развитие маркетплейсов

Комитет Госдумы по бюджету и налогам 15 ноября исключил из законопроекта норму о налогообложении пунктов выдачи заказов маркетплейсов по кадастровой стоимости. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, это позитивная новость для Ozon, Wildberries и их партнеров, поскольку новые правила могли привести к значительному росту расходов на содержание пунктов выдачи.

«Повышение налоговой нагрузки прежде всего затронуло бы собственников помещений, однако дополнительные расходы могли перейти на арендаторов через повышение арендной платы. В результате пострадала бы прибыльность ПВЗ, особенно в небольших городах, где обороты ниже. Маркетплейсам пришлось бы пересматривать условия сотрудничества с партнерами, повышать стоимость услуг или замедлять расширение сети. Отказ от поправки позволяет избежать этих рисков и сохранить доступность доставки для покупателей», — поясняет эксперт.

Для стоимости ценных бумаг публичной компании Ozon это дополнительный положительный фактор на фоне сильных финансовых результатов. В третьем квартале 2026 года выручка компании выросла на 63% г/г, до 421,2 млрд рублей, оборот товаров увеличился на 42%, а скорректированная EBITDA достигла 93 млрд рублей.

«Компания продолжает повышать эффективность бизнеса и развивать финансовые услуги», — уточняет Чернов.

«Мы ожидаем умеренно позитивного влияния новости на акции Ozon, хотя существенной переоценки только из-за отмены поправки не предполагаем. Основными факторами роста стоимости компании останутся увеличение оборота, улучшение рентабельности и развитие финтеха. Подтверждаем целевую цену акций Ozon на уровне 4700 рублей и сохраняем рекомендацию "держать"», — заключает Владимир Чернов.