Рост реальных доходов и зарплат россиян в 2027 году замедлится

По данным Superjob.ru, 32% опрошенных работодателей по итогам 2026-го не планирует выплачивать тринадцатую зарплату, что стало максимумом за последние три года. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global, в 2025-м таких было 28%, в 2024-м — 23%.

«Готовность премировать сотрудников за 2026 год выразили 24% руководителей предприятий, столько же их было в 2025-м, в 2024-м эта доля была на 6 п.п. выше», — приводит данные эксперт.

Эту тенденцию Freedom Global связывает с ухудшением финансового положения бизнеса. В первом полугодии Росстат оценивал долю убыточных предприятий в 33,5% от их общего числа против 30,4% в 2025-м. В первую очередь это объясняется удорожанием заемных средств, ослаблением спроса и ростом издержек производства.

«Отдельные компании сумели сохранить прибыльность за счет оптимизации или сокращения расходов», — уточняет Мильчакова.

Дополнительным позитивным фактором для нефтяной отрасли стал рост цен на ее продукцию. Благодаря повышению доходов компании получили возможность премировать сотрудников по итогам года. Немаловажным преимуществом для экспортеров нефти, металлургической и сельскохозяйственной продукции стало ослабление рубля, которое также способствовало увеличению доходов и прибыли. По данным «Авито Работа», в промышленности сохраняется высокий спрос на рабочих.

«Важным фактором привлечения и удержания сотрудников на таких позициях является премирование», — считает аналитик.

«В целом результаты опроса Superjob.ru сигнализируют не только об ухудшении финансового состояния бизнеса, но и о дефиците кадров. Рост номинальной зарплаты по итогам текущего года мы прогнозируем в пределах 10%, а в 2027 году — в диапазоне 5–6% при повышении реальных доходов лишь на 2–4% под влиянием инфляции, усиления налогообложения, а также отказа ряда работодателей от дополнительных выплат сотрудникам или уменьшения этих выплат», — заключает Наталья Мильчакова.