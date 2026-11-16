Золото продолжает дешеветь на фоне укрепления доллара и жесткой политики ФРС

Стоимость золота 16 ноября опустилась ниже $3850 за тройскую унцию впервые с сентября 2025 года. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, основными причинами снижения стали укрепление доллара США, рост доходности американских гособлигаций и ожидания дальнейшего повышения процентных ставок ФРС.

«За предыдущую неделю драгоценный металл потерял около 4,5%», — приводит данные эксперт.

Инвесторы опасаются, что высокая инфляция в США заставит ФРС продолжить ужесточение денежно-кредитной политики. Рынок оценивает вероятность повышения ставки на 0,25 п. п. в декабре примерно в 92%. При таких условиях доллар и американские облигации становятся привлекательнее, а спрос на золото снижается, поскольку оно не приносит процентного дохода.

«Дополнительное давление оказывает фиксация прибыли инвесторами после продолжительного роста цен в предыдущие годы», — уточняет Чернов.

При этом фундаментальная поддержка золота сохраняется. По прогнозу World Gold Council (WGC) от 3 ноября, инвестиционный спрос на драгоценный металл в 2026 году может превысить показатель прошлого года примерно на 200 тонн, а покупки центральных банков как минимум достигнут уровня 2025 года. В техническом прогнозе от 9 ноября WGC выделял отметку $3858 как важный уровень поддержки.

«При закреплении ниже нее следующими ориентирами для снижения выступают $3820 и $3605 за унцию», — считает аналитик.

«В ближайшие недели допускаем дальнейшее снижение стоимости золота в диапазон $3700–3820 за унцию, если доллар продолжит укрепляться, а ФРС сохранит жесткую позицию. Однако спрос центральных банков, геополитические риски и возможное ослабление доллара могут поддержать восстановление цен. До конца 2026 года ожидаем постепенного возвращения золота к $4000–4300 за унцию», — заключает Владимир Чернов.