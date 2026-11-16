Еще три исторических здания Иркутска получили фасадную подсветку

В Иркутске завершают установку декоративной фасадной подсветки трех исторических зданий — работы идут за счет федерального, областного и городского бюджетов по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Уже смонтирована подсветка Крестовоздвиженской церкви на Седова, 1 и Художественного музея имени Сукачева на Ленина, 3.

«Все три здания являются объектами культурного наследия. Они расположены в центре и всегда будут местами притяжения иркутян и гостей города. Новая подсветка подчеркивает уникальную архитектуру старинных сооружений, создает им новые образы в темное время суток, а также повышает туристическую привлекательность столицы Прибайкалья. Световое оформление сквера Кирова к Новому году будет выполнено в том же стиле, чтобы сформировать единый световой ансамбль в исторической части города», — сказал мэр Руслан Болотов.

У церкви на восьми опорах разместили 30 светильников, которые освещают здание сверху донизу. На фасаде Художественного музея установили 477 прожекторов, использовав более 1000 метров кабеля. В ближайшее время подрядчик закончит монтаж подсветки на фасаде Иркутского государственного университета на Ленина, 5 — там будет 349 прожекторов.