Проект иркутского межвузовского кампуса начнут разрабатывать в 2027 году

Правительство России одобрило заявку Иркутской области на включение в федеральный проект «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Молодежь и дети». По итогам отбора выбрали 19 проектов из 32 заявок от 25 регионов. Иркутский кампус задуман как научно-технологический хаб, объединяющий обучение, исследования и работу с индустрией.

Кампус разместится в Студгородке рядом с главным корпусом ИРНИТУ на участке 4,7 га, общая площадь корпусов — 50,1 тыс. кв. м. В его составе: учебно-лабораторный корпус с технопарком, многофункциональный спортивный комплекс и четыре общежития на 1270 мест. Ядром станет научный технопарк с центрами компетенций «Энергия Сибири», «Авиамашиностроение», Байкальским центром изучения искусственного интеллекта и цифровых технологий и «Конвейером новых молекул».

Разработку проектно-сметной документации планируют начать в начале 2027 года.

Экосистема объединит Иркутский национальный исследовательский технический университет, Иркутский государственный университет и Байкальский государственный университет. Якорными индустриальными партнерами еще на этапе заявки выступили Эн+ и РУСАЛ, к проекту также присоединится «Сервис ТехноПром»; среди потенциальных партнеров — Иркутский авиазавод (филиал ПАО «Яковлев»), Иркутская нефтяная компания, СИБУР, «Фармасинтез», АЛРОСА, «Полюс», Национальная газовая компания, «Сегежа Групп», Росатом, Сбербанк и «ИЗТМ — Инжиниринг».