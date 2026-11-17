Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 ноября: 10 322,0098 руб/1 г золота и 132,7600/1 г серебра

ЦБ РФ с 17 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 322,0098 руб.

1 грамм серебра - 132,7600 руб.

1 грамм платины - 3 999,6399 руб.

1 грамм палладия - 2 689,2400 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 99,9104 р. (0,98%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7400 р. (1,29%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 20,3200 р. (0,51%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,6900 р. (0,70%) .

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