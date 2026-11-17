Рынок нефти 16 ноября пережил заметную коррекцию: в течение дня цена сорта Brent потеряла 2,3% и торгуется на уровне $93,66 за баррель, в то время как баррель WTI торгуется на 1,72% дешевле, по цене в $85,75 за баррель. Как отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global, в понедельник наблюдался резкий контраст с ситуацией середины прошлой недели.

«Со среды по пятницу Brent подорожала на 4,8% в $95,84 за баррель, хотя от максимумов конца октября цена эталонного сорта нефти откатилась очень далеко. Тем не менее сильного обвала котировок Brent в понедельник не произошло, а цена продолжает оставаться выше $90 за баррель», — поясняет эксперт.

В первой декаде ноября аналитические агентства, исследующие рынок нефти и нефтепродуктов, фиксировали снижение цен на бензин и дизтопливо более чем в 60 странах. Негативная динамика цен на нефть, по всей видимости, связана с ожиданиями снижения спроса.

«Российская Urals в портах Балтики уже торгуется с дисконтом к Brent более $30–33 за баррель, в среднем по цене около $65–66, но в индийских и китайских портах Urals по-прежнему торгуется по отношению к Brent либо с премией в $10–15 с барреля, либо с очень небольшим дисконтом, не превышающим $1,5–2 с барреля. Так что пока сложно говорить о том, что дефицит нефти полностью сменился профицитом», — уточняет Мильчакова.

«При этом глобальный инвестбанк Goldman Sachs предупреждает о том, что нефтяной рынок будет профицитным в 2027 году, поскольку предложение нефти превысит спрос на 2 млн баррелей в день, и, видимо, отчасти эти прогнозы нашли отражение в котировках фьючерсного рынка», — сообщает аналитик.

Заявления Трампа о том, что он намерен отложить удары по иранским военным и урановым объектам Ирана, были восприняты рынком как сигнал о том, что конфликт может в ближайшее время разрешиться, а военная премия — уйти из нефтяных котировок.

«Дальнейшее развитие геополитических событий, в том числе саммит стран АТЭС, который пройдёт в среду и четверг в Китае, может оказать влияние на фьючерсный рынок с точки зрения стороны потенциального спроса на нефть. В ближайшие дни ожидаем сохранение динамики цены Brent в коридоре $91–95 за баррель», — заключает Наталья Мильчакова.