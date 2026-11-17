Российский рынок акций в первой половине дня пережил сильную встряску. На фоне ухудшения геополитического фона Индекс Мосбиржи рухнул к отметке 2460 пунктов, теряя почти 2%. Однако во второй половине сессии наметился резкий отскок: индикаторы отыграли около половины падения, сумев закрепиться выше 2480 пунктов.

Что давило на рынок?

Поводом для распродаж стали новости из Европы: ЕС расширил санкционный список, включив в него более 40 банков и 15 НПЗ. Дополнительным негативом стали удары по инфраструктуре РФ и падение цен на нефть. Рубль на этом фоне также заметно ослаб к юаню.

Что спасло от падения?

Удержать рынок от новой волны снижения помогли новости о дипломатии. Помощник президента Юрий Ушаков подтвердил, что встреча лидеров России, Китая и США состоится 19 ноября. По словам чиновника, сейчас идет активная работа над совместным коммюнике.

Итоги дня

Лидеры: Аптека 36,6 (+9,2%), ОГК-2 (+7,2%), Novabev (+7%).

Аутсайдеры: ЕвроТранс (-22,9%), МГКЛ (-12,4%).

Объем торгов: 89 млрд руб. (умеренный рост, что на фоне падения — тревожный сигнал).

Если геополитический фон не ухудшится дальше, Индекс МосБиржи способен продолжить восстановление и вернуться к круглой отметке 2500 пунктов.