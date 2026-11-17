В преддверии новогодних праздников отельеры так и не дождались традиционного всплеска спроса. Разворотного тренда не произошло: подавляющее большинство крупных городов и курортов показывают серьезное отставание от прошлогодних показателей по загрузке. Цены замерли или даже пошли вниз, но туристы не спешат бронировать номера, сообщает АТОР.

Байкал, Ольхон

Северное сияние на фоне обвала

По данным Hotel Advisors, загрузка отелей в высокий сезон продолжает находиться в "красной" зоне. Практически во всех крупных туристических центрах зафиксированы отрицательные показатели. Так, в Сочи на побережье в ноябре падение составило 17,1 п. п., в горах — 4,3 п. п. В Москве динамика загрузки также уходит в минус: 6,4 п. п. в ноябре и 5,4 п. п. в декабре.

Статистика бронирований

Данные по новогодним праздникам также не внушают оптимизма. На 2 января 2027 года Москва отстает от прошлогодних показателей на 12,71 п. п., Екатеринбург — на 15,26 п. п., а побережье Сочи — на 18,16 п. п. Причем сразу после 3–4 января следует очередной обвал: на 9 января в столице забронировано всего 13,7% номерного фонда, в Санкт-Петербурге — 8,85%.

Кто в плюсе?

На общем "красном" фоне выделяются лишь отдельные "зеленые" островки. Нижний Новгород в ноябре и январе показывает небольшой прирост загрузки (9,2% и 1,4% соответственно). Правда, в декабре там тоже спад на 8,7 п. п.

Положительную динамику участники рынка отмечают в Мурманске. По информации вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, на новогодние праздники мурманские отельеры даже слегка подняли цены — в среднем на 6%. На выездном заседании правительственной комиссии в Кировске было озвучено, что около 75% мест размещения в регионе уже забронированы на праздники.

А что у нас?

Власти Приангарья готовятся к наплыву гостей: в новогодние праздники Иркутскую область посетят около 45 тысяч туристов. Это на 7,5% больше, чем в прошлом сезоне. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев.

По словам губернатора, общие показатели зимнего турпотока должны составить около 400 тысяч человек. Власти делают ставку на событийный туризм: в календаре запланировано свыше 30 крупных мероприятий. Среди них — фестивали ледовых скульптур на Байкале, а также традиционные праздники "Покров" и "Сагаалган". Полный календарь событий доступен на национальном туристическом портале.