К текущему утру стало известно следующее: ВСУ снова атаковали Крымский мост, предельная дневная выплата по больничному вырастет в 2027 году, названы категории с самыми большими суммами займов в МФО, а три исторических здания Иркутска получили фасадную подсветку. Подробнее – в обзоре СИА.

Атака моста

Вооруженные силы Украины снова атаковали Крымский мост. Жителей и гостей полуострова призвали воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ситуацию при планировании маршрутов. «Противник вновь атаковал Крымский мост. На данный момент движение транспорта приостановлено. <...> О развитии ситуации сообщим дополнительно», – сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Рост больничных

Максимальный размер выплаты за один день больничного в 2027 году вырастет. «Размер пособия зависит от стажа и средней зарплаты. В 2026 году максимальный размер среднего заработка за день, исходя из которого определяется сумма пособия по временной нетрудоспособности, составляет 6827,4 рубля. Для больничных, выданных в 2027 году, максимальный размер среднего заработка за день вырастет до 7860 рублей», – сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

Наибольшие займы

Названы категории с самыми большими суммами займов в МФО. Больше всего денег за девять месяцев 2026-го люди брали для покрытия расходов на здоровье и медицину – 21 257 рублей, развитие своего дела – 20 816 рублей, а также на ремонт – 20 733 рубля, отпуск и путешествия – 20 217 рублей, отмечает ТАСС.

Подсветка зданий

В Иркутске завершают установку декоративной фасадной подсветки трех исторических зданий – работы идут за счет федерального, областного и городского бюджетов. У Крестовоздвиженской церкви на восьми опорах разместили 30 светильников, которые освещают здание сверху донизу. На фасаде Художественного музея установили 477 прожекторов, использовав более 1000 метров кабеля. В ближайшее время подрядчик закончит монтаж подсветки на фасаде Иркутского государственного университета на Ленина, 5 – там будет 349 прожекторов.

Межвузовский кампус

Правительство России одобрило заявку Иркутской области на включение в федеральный проект «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Молодежь и дети». Разработку проектно-сметной документации планируют начать в начале 2027 года. Комплекс разместится в Студгородке рядом с главным корпусом ИРНИТУ на участке 4,7 га, общая площадь корпусов – 50,1 тыс. кв. м. В его составе – учебно-лабораторный корпус с технопарком, многофункциональный спортивный комплекс и четыре общежития на 1270 мест. Ядром станет научный технопарк.