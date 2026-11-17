Евросоюз расширил санкционный список, под удар попали ключевые предприятия нефтепереработки и финансового сектора. В черный список включены 15 НПЗ, более 40 банков и компании, связанные с морской транспортировкой нефти, сообщает Интерфакс.

Под санкциями:

НПЗ: Московский и Омский (Газпром нефть), Саратовский (Роснефть), Хабаровский (ННК), Киришинефтеоргсинтез, Орскнефтеоргсинтез, ТАИФ-НК и другие.

Московский и Омский (Газпром нефть), Саратовский (Роснефть), Хабаровский (ННК), Киришинефтеоргсинтез, Орскнефтеоргсинтез, ТАИФ-НК и другие. Финансы: Платежный сервис ЮMoney и более 40 банков, включая Юнистрим, СПБ Банк, Международный финансовый клуб, Гута-банк и Банк Казани.

Платежный сервис ЮMoney и более 40 банков, включая Юнистрим, СПБ Банк, Международный финансовый клуб, Гута-банк и Банк Казани. Логистика: Операторы морских перевозок (Lidoil DMCC, Spikoil DMCC, Cariba Carriers и др.) и компании из ОАЭ и Гонконга, торгующие российским сырьем.

Всего список пополнили 101 организация и 12 физических лиц. В их числе — основательница Wildberries Татьяна Ким.