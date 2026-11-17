В Иркутске перед судом предстанет бывший директор Центра детского технического творчества и иные фигуранты уголовного дела о растрате в особо крупном размере. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, руководитель, используя свое служебное положение и действуя при содействии бухгалтера учреждения, трудоустроила своего зятя, а затем еще трех человек. Фактически же все эти люди не работали в организации.

При их пособничестве и на основании подложных документов в период с октября 2017 года по апрель 2025 года директор перечислила на зарплаты и другие выплаты более 6 миллионов рублей, которые потом были растрачены.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.