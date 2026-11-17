Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не проводить исторические параллели между предстоящей встречей Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина и Ялтинской конференцией 1945 года, передаёт газета "Ведомости".

"Все сравнения с Ялтой — это политологические упражнения, которые не имеют ничего общего с реальностью. И с Тегераном тоже. Все совсем не так", — заявил Песков.

Он подчеркнул, что предстоящий саммит не имеет аналогов в современной мировой истории. Песков напомнил о фундаментальном расхождении во взглядах: Россия и Китай строят многополярный мир, где никто не имеет права "решать судьбы других стран".

"Мы не хотим, чтобы кто-то решал за нас наши судьбы, и никогда не будем посягать на то, чтобы решать судьбы других", — заключил представитель Кремля.

Ранее газета The Wall Street Journal, сравнивая грядущую встречу с Ялтой-1945, писала, что Трамп заинтересован в саммите для смягчения санкций против российской нефти. Издание предупредило, что подобные договоренности могут привести к расколу НАТО и усилению давления Китая на Тайвань.

Сам Песков ранее назвал термин "новая Ялта" в данном контексте неверным, охарактеризовав грядущую встречу как "интересную в любом случае" и привлекающую внимание всего мирового сообщества.