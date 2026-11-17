Российский рынок труда переживает тектонический сдвиг. Эпоха "рынка кандидата" закончилась: на смену ей приходит жесткая прагматичность. Если в 2022 году компании боролись за каждого сотрудника, то в 2027-м фокус сместился на выживание и оптимизацию, сообщает газета "Ведомости".

Экономика вместо эмпатии

В лидеры трендов вырвались оптимизация процессов и прямое сокращение расходов. Бизнес отказывается от "человекоцентричности" — она вылетела из топ-10 приоритетов.

"В кризис компаниям не до системных изменений и человекоцентричности, они решают текущие проблемы", — отмечает старший партнер "Экопси консалтинг" Григорий Финкельштейн.

Цифры рынка

Рынок труда остывает. По данным hh.ru, число вакансий упало на 38% по сравнению с 2024 годом, а количество резюме выросло на 45%. Конкуренция за место становится беспрецедентной.

Новая реальность найма

Кризис цифрового подбора: Рекрутеры завалены резюме, сгенерированными нейросетями.



"Скорость закрытия вакансий упала, конверсия упала, а стоимость найма выросла почти вдвое", — комментирует директор сервиса GdeRabota.ru Екатерина Агаева.



Рекрутеры завалены резюме, сгенерированными нейросетями. "Скорость закрытия вакансий упала, конверсия упала, а стоимость найма выросла почти вдвое", — комментирует директор сервиса GdeRabota.ru Екатерина Агаева. Проверка навыков: Компании устали от "бумажных" специалистов.



Тренд на управление по навыкам (Skills-based management) взлетел на 8-е место (+14 п.п. к прошлому году). Работодатели хотят видеть реальные умения, а не дипломы.



Компании устали от "бумажных" специалистов. Тренд на управление по навыкам (Skills-based management) взлетел на 8-е место (+14 п.п. к прошлому году). Работодатели хотят видеть реальные умения, а не дипломы. Удержание: Тренд на удержание персонала ослаб (снизился на 1 п.п.), так как компании готовы удерживать только уникальных специалистов. Остальных заменят автоматизацией.



Тренд на удержание персонала ослаб (снизился на 1 п.п.), так как компании готовы удерживать только уникальных специалистов. Остальных заменят автоматизацией. Искусственный интеллект: хайп или реальность?



Несмотря на шумиху, ИИ в HR пока остается на обочине (18-е место в рейтинге). Компании боятся внедрять нейросети системно из-за риска отсеять сильных, но нестандартных кандидатов. Однако крупные игроки (например, "Ростелеком") уже готовят почву для тотальной цифровизации HR-функции.

Отметим, в эпоху искусственного интеллекта карьерная лестница перевернулась. Как ни странно, опытные специалисты старше 50 лет, освоившие нейросети, становятся самыми востребованными кадрами, в то время как молодежи всё сложнее найти первую работу.

Искусственный интеллект берет на себя рутину: поиск информации, систематизацию данных и оформление документов. Это именно те задачи, с которых традиционно начинали стажеры. В результате "входной билет" в профессию для молодежи дорожает: ИИ выполняет их работу быстрее и дешевле. В выигрыше остаются те, кто умеет управлять нейросетями. Опытный специалист способен заметить ошибку ИИ, оценить качество результата и принять решение в нестандартной ситуации. Человек + ИИ становится самой эффективной рабочей единицей.