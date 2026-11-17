Совет Госдумы 16 ноября принял решение снять с повестки законопроект о дистанционной продаже российского вина через "Почту России". Как выяснили "Ведомости", рассмотрение отложено на неопределенный срок по инициативе администрации президента.

Власти опасаются, что закон окажется неработоспособным. Один из источников в парламенте пояснил: во многих регионах отделения почты обслуживают мало людей, и дополнительная нагрузка по учету алкоголя может лишить компанию последних сотрудников. Кроме того, спикер Вячеслав Володин на заседании упрекнул авторов инициативы в том, что они внесли проект без должного согласования с регионами. Против эксперимента выступили власти Москвы и столичного региона, которые изначально должны были стать пилотными площадками.

Вместо онлайн-продаж алкоголя депутаты решили сосредоточиться на законопроекте о "российской полке".