2027 году работникам на окладе выгоднее всего уходить в отпуск в месяцы с максимальным количеством рабочих дней – по 22 дня в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре. Наименее выгодными станут январь, февраль и май: длинные праздники сокращают число рабочих дней и увеличивают финансовые потери при уходе в отпуск. К такому выводу пришёл юрист hh.ru Александр Кузнецов на основе производственного календаря 2027 года.

Почему количество рабочих дней влияет на доход

Размер отпускных рассчитывается исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев. Чем больше в месяце рабочих дней, тем выше стоимость одного рабочего дня и тем меньше работник теряет в доходе, заменяя зарплату на отпускные. В месяцы с длинными праздниками (январь, февраль, май) рабочих дней меньше – соответственно, каждый рабочий день «стоит» дороже, а отпускные покрывают меньшую часть обычного дохода.

Как спланировать отпуск, чтобы сохранить доход

Чтобы дополнительно снизить потери, работникам на окладе имеет смысл включать в период отпуска обычные выходные дни – суббота и воскресенье не входят в расчёт количества календарных дней отпуска, но увеличивают непрерывный период отдыха без уменьшения суммы выплат.

Стратегия деления отпуска на части

Совместить длинный отдых и большие отпускные помогает деление отпуска на части. Короткие части по 3–4 будних дня стоит присоединять к праздникам – они дают больше дней отдыха при минимальном снижении дохода. Обязательную часть на 14 календарных дней выгоднее поставить на месяц с 22 рабочими днями (март, апрель, июль, август, сентябрь или декабрь) – это компенсирует потери от коротких частей.

Например, если распределить 28 дней отпуска так: 3 дня в феврале (отдых 8 дней), 4 дня в марте (9 дней), 4 дня в мае (10 дней), 14 дней в июле и 3 дня в ноябре (9 дней), то суммарно получится 52 дня отдыха вместо 28.

«Для работников на окладе ключевой параметр при планировании отпуска – количество рабочих дней в месяце. В 2027 году это март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь с 22 рабочими днями. Если хочется отдыхать дольше, можно брать отпуск накануне или сразу после праздников. Например, отпуск с 1 по 3 ноября даст 9 дней непрерывного отдыха, а отпуск в конце апреля, примыкающий к майским праздникам, позволит долго отдыхать с минимальными финансовыми потерями», – комментирует Александр Кузнецов, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву.

Когда согласовать отпуск

Напомним, что график отпусков на 2027 год работодатель должен утвердить не позднее чем за две недели до начала календарного года – то есть до середины декабря 2026 года. После утверждения график обязателен и для работодателя, и для сотрудника: перенести отпуск на другие даты получится только по договорённости с руководителем. Поэтому, если вы уже выбрали выгодные даты, о них стоит сообщить до того, как график будет утверждён.