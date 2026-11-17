На рынке недвижимости намечается крупная сделка. Как стало известно газете "Коммерсант", Альфа-Банк претендует на долю в сервисе ЦИАН, который уже находится в поле зрения "Т-Технологий". Речь идет о пакете структур Elbrus Capital, контролирующего почти половину компании.

Активы и цифры

Владелец: Основатель Elbrus Capital Дмитрий Крюков (через Speedtime Group) владеет 35% ЦИАН.

Оценка: По предложенной "Т-Технологиями" цене (993,05 руб. за акцию) весь сервис оценивается примерно в 77 млрд руб.

Финансы: Выручка компании за полугодие выросла на 20,5% (до 8,3 млрд руб.), а прибыль удвоилась, составив 2 млрд руб.

Суть конфликта

Альфа-Банк может претендовать на пакет институциональных инвесторов (около 40% акций), связанный с Elbrus Capital. Эксперты считают, что банк попытается "перебить" предложение "Т-Технологий", предложив премию выше заявленных 29,3% к рыночной цене.

Для Альфа-Банка это стратегический шаг. Покупка позволит объединить в одной экосистеме поиск недвижимости, ипотеку и страхование, чтобы конкурировать со "Сбером" и ВТБ. Для ЦИАН же появление второго мощного покупателя — это благоприятная ситуация, которая позволит продать долю на максимально выгодных условиях.