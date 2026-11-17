Новые санкции Евросоюза против основательницы Wildberries и главы RWB Татьяны Ким не отразятся на работе компании и ее экосистемы. В RWB объяснили ТАСС, что активов в ЕС у них нет и деятельность там не ведется, так что клиенты и партнеры изменений не заметят.

«Европейские санкции в отношении Татьяны Ким не окажут влияния на работу RWB и компаний, входящих в ее экосистему, так как компания не имеет активов в Европейском союзе и не осуществляет свою деятельность в странах ЕС. Наши клиенты и партнеры не заметят никаких изменений», — заявили в компании.

Напомним, что в новый санкционный список ЕС вошли 101 организация и 12 физических лиц. Помимо Ким, под ограничения попали 15 НПЗ. Также в списке более 40 банков и платежный сервис ЮMoney. Кроме того, ЕС включил операторов морских перевозок и компании из ОАЭ и Гонконга, торгующие российским сырьем.