Совокупная чистая прибыль 50 крупнейших российских публичных нефинансовых компаний в 2025 году составила 3,2 трлн рублей против 6,9 трлн годом ранее, а рентабельность по чистой прибыли упала с 9,5% до 4,7%. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные АКРА по итогам анализа отчетности крупного бизнеса.

В 2025 году совокупная выручка топ-50 снизилась на 6,4%, до 68 трлн рублей против 72,7 трлн в 2024-м; основным драйвером падения стала нефтегазовая отрасль (минус 8,4 трлн рублей). В первом полугодии 2026-го выручка начала восстанавливаться — плюс 6,2% к аналогичному периоду прошлого года, до 35,2 трлн рублей, благодаря конъюнктуре нефтяного рынка, росту электроэнергетики и розничной торговли.

По оценке АКРА, замедлению в 2025-м способствовали жесткая денежно-кредитная политика, исчерпание эффекта быстрого восстановления и санкции, а также снижение мировых цен на нефть и металлы, укрепление рубля, более избирательная господдержка при дефиците бюджета и замедление роста отдельных отраслей.

Число компаний выборки, получивших чистый убыток, выросло до 13 против 7 в 2024 году (в первом полугодии 2026-го — 14). При этом впервые с 2022 года немного улучшились показатели долговой нагрузки и обслуживания долга. Развитие ситуации в 2027–2028 годах, по мнению агентства, будет зависеть от макроэкономики, геополитики, мировых цен на нефть и способности компаний сохранять рентабельность.

Напомним, что в 2026 году в России впервые за последние 25 лет зафиксировано системное сокращение количества офлайн-точек торговли. Тренд охватывает практически все сегменты розничного рынка, от небольших магазинов у дома до крупных торговых центров.