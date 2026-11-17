Сотни беспилотников ночью пытались атаковать Москву – они были сбиты на подлете, сообщил мэр Сергей Собянин. Из-за этого работа столичных аэропортов была приостановлена, из-за чего были задержаны рейсы в различные города, в том числе в Иркутск.

«Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" – введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов», – отметили в Росавиации, уточнив, что меры затронули и «Шереметьево».

После стабилизации ситуации ограничения были сняты. По данным Собянина, за последние сутки сбили больше 250 БПЛА.