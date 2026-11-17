Профицит текущего счета РФ за январь–сентябрь 2026 года вырос на 43% и достиг $40,8 млрд благодаря увеличению доходов от экспорта. Однако ценовая поддержка платежного баланса остается неустойчивой, а покупки валюты по бюджетному правилу ограничивают влияние экспортных доходов на курс рубля. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По обзору платежного баланса ЦБ, рост экспортных доходов в третьем квартале во многом связан с кризисом на Ближнем Востоке: Brent в июле–сентябре стоила на 40% дороже, чем годом ранее, а мировой индекс газовых цен был в 1,5 раза выше. При этом российские экспортеры не могли полностью воспользоваться конъюнктурой из-за проблем в Азово-Черноморском бассейне и ограничений на экспорт топлива. В итоге товарный экспорт вырос на 19%, импорт — на 20% (машины, оборудование, транспорт, минеральные продукты, химия, а также импортное топливо для внутреннего рынка).

За девять месяцев товарный экспорт принес на $51,5 млрд больше, чем годом ранее, расходы на импорт выросли на $33,5 млрд, еще $2,5 млрд торгового профицита «съел» рост дефицита услуг — из-за расходов россиян за рубежом и стоимости транспортных услуг. В результате профицит торговли товарами и услугами вырос на 31%, до $65,7 млрд. Дефицит первичных и вторичных доходов достиг $25 млрд, что ЦБ связывает в том числе с ростом исходящих личных переводов.

В сентябре резкое подорожание нефти (Urals с $67 до $92 за баррель) не дало сопоставимого роста торгового профицита: одновременно рос и импорт, а на сальдо могли повлиять сокращение физических поставок и задержка отражения цен в выручке. В октябре аналитики ждут улучшения: нефтяной экспорт поддержали и цены, и восстановление объемов.

Напомним, что рост средней цены нефти на 10 долларов за баррель добавляет в российский бюджет порядка 800 млрд — 1 трлн рублей доходов за счет налогов, но полностью закрыть многомиллиардный дефицит только за счет этого невозможно.