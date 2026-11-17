Авиакомпания S7 Airlines запускает трехдневную распродажу с 17 по 19 ноября 2026 года. Скидки достигают 50% и распространяются на все направления маршрутной сети — как по России, так и за рубеж.

Акция позволит заранее спланировать отдых на зиму, новогодние каникулы или весну. Специальные тарифы действуют только на перелеты туда-обратно, оформленные одним заказом.

Цены из Иркутска:

В рамках распродажи жители Приангарья смогут улететь по выгодным ценам:

Южно-Сахалинск — от 13 136 руб.

Хабаровск — от 12 002 руб.

Улан-Батор — от 10 674 руб.

Пекин — от 12 238 руб.

Бангкок — от 17 359 руб.

Цены из Москвы:

Санкт‑Петербург — от 4 942 рублей

Сочи — от 6 762 рублей

Новосибирск — от 11 322 рублей

Стамбул — от 12 981 рубля.

Цены из Новосибирска:

Усть‑Кут — от 11 940 рублей

Волгоград — от 14 600 рублей

Пекин — от 14 188 рублей

Душанбе — от 17 499 рублей.

Цены из Владивостока:

Хабаровск — от 7 492 рублей

Пекин — от 9 314 рублей

Гуанчжоу — от 11 904 рублей

Пхукет — от 22 542 рублей.

Билеты по этим тарифам будут доступны для вылетов с 23 ноября 2026 года.