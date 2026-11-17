Авиакомпания S7 Airlines запускает трехдневную распродажу с 17 по 19 ноября 2026 года. Скидки достигают 50% и распространяются на все направления маршрутной сети — как по России, так и за рубеж.
Акция позволит заранее спланировать отдых на зиму, новогодние каникулы или весну. Специальные тарифы действуют только на перелеты туда-обратно, оформленные одним заказом.
Цены из Иркутска:
В рамках распродажи жители Приангарья смогут улететь по выгодным ценам:
- Южно-Сахалинск — от 13 136 руб.
- Хабаровск — от 12 002 руб.
- Улан-Батор — от 10 674 руб.
- Пекин — от 12 238 руб.
- Бангкок — от 17 359 руб.
Цены из Москвы:
- Санкт‑Петербург — от 4 942 рублей
- Сочи — от 6 762 рублей
- Новосибирск — от 11 322 рублей
- Стамбул — от 12 981 рубля.
Цены из Новосибирска:
- Усть‑Кут — от 11 940 рублей
- Волгоград — от 14 600 рублей
- Пекин — от 14 188 рублей
- Душанбе — от 17 499 рублей.
Цены из Владивостока:
- Хабаровск — от 7 492 рублей
- Пекин — от 9 314 рублей
- Гуанчжоу — от 11 904 рублей
- Пхукет — от 22 542 рублей.
Билеты по этим тарифам будут доступны для вылетов с 23 ноября 2026 года.