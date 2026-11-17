В Иркутске зафиксировали задолженность по налогам и страховым взносам на сумму более 1,4 млн рублей. В ситуацию вмешалась региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, у организации, занимающейся ветеринарией сельскохозяйственных животных, в 2026 году образовалась задолженность по уплате налогов и страховых взносов на сумму более 1,4 млн рублей.

Руководителю внесли представление. После вмешательства надзорного ведомства задолженность была полностью погашена. Должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.