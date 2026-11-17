Сотрудники Иркутской нефтяной компании (ИНК) завоевали призовые места на XIII Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего».

В этом году мероприятие собрало рекордное количество участников — более 1 250 человек, а также привлекло свыше 5 тысяч посетителей. Соревнования проводились по 49 компетенциям, в трех из которых была представлена ИНК.

По итогам чемпионата инженер-лаборант Анастасия Зацепина заняла третье место в компетенции «Лабораторный химический анализ», ранее она одержала победу на региональном этапе соревнований. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики Роман Астафьев завоевал бронзу в номинации «Электромонтаж». В компетенции «Сварочные технологии» участие принял электрогазосварщик Ревинер Зарипов — победитель регионального этапа, ранее вошедший в топ-5 лучших сварщиков на международном чемпионате БРИКС в Китае.

— Дебют наших сотрудников на чемпионате оказался по-настоящему успешным. Две бронзовые награды среди более чем тысячи сильнейших специалистов — закономерный результат нашей системной работы по развитию персонала и наставничества. Мы гордимся нашими призерами: их победа подтверждает высокий профессионализм команды ИНК и повышает престиж инженерных и рабочих профессий в регионе, —отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом Виктория Илюхина.

Команда ИНК впервые приняла участие в этом чемпионате. Напомним, что по инициативе компании Иркутск выступил пилотной площадкой для проведения первого в истории регионального этапа чемпионата «Хайтек». Организатором соревнований выступает АНО «Агентство развития профессионального мастерства» при поддержке Минпромторга и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

В ИНК уделяют особое внимание повышению квалификации, наставничеству и профессиональному росту сотрудников. С 2011 года на предприятии ежегодно проходят внутренние конкурсы профмастерства. Параллельно компания активно популяризирует рабочие и инженерные специальности, поддерживая ключевые городские и областные инициативы.