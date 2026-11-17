Строительная готовность школы в 26-м микрорайоне Братска, которая станет крупнейшей в городе, достигла 70%. Завершить возведение здания планируется летом 2027 года, а в сентябре образовательное учреждение примет учеников, рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

«Подрядчик наращивает темпы. Задействовано от 180 до 400 человек в зависимости от видов работ, девять единиц техники. Большая часть внутренних работ в здании уже выполнена. Сейчас специалисты продолжают монтаж слаботочных систем, электрики и укладку напольной плитки», – пояснил глава региона.

Наружные инженерные сети готовы практически полностью, осталось подключить локальные очистные сооружения и систему водоснабжения. Параллельно идет благоустройство территории: сейчас грунт подготовят и уплотнят, чтобы в мае, с наступлением тепла, полностью завершить все уличные работы.

Комплекс будет состоять из семи блоков общей площадью почти 30 тыс. кв. метров. Помимо учебных кабинетов, здесь предусмотрены бассейн, зрительный зал, зал-форум, спортивные площадки, помещения для факультативных и кружковых занятий, а также уличная спортивная зона с малыми архитектурными формами. Для передвижения маломобильных групп населения будут обустроены пандусы.

Общая сумма финансирования школы составляет 4,3 млрд рублей из федерального, областного и местного бюджетов. За 2023–2026 годы на строительство направлено более 2,1 млрд рублей. При поддержке Совета Федерации объем средств на завершение строительства в 2027 году превысит 2,1 млрд рублей.