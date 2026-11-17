Уголовное дело возбудили в отношении бывшего председателя дачного некоммерческого товарищества. Его уличили в покушении на недра Байкала на территории Прибайкальского национального парка, сообщает Управление ФССП по Иркутской области.

Ранее Арбитражный суд Иркутской области встал на защиту уникальной экосистемы побережья Малого моря и запретил ДНТ добывать подземные воды с помощью скважин без законных на то оснований.

При этом товарищество продолжило нелегальную добычу подземных вод на территории Прибайкальского национального парка в популярной у туристов местности Зуун-Хагун. Скважины бесконтрольно обеспечивали водой 25 домовладений.

Столь масштабный и самовольный забор ресурсов грубо нарушает режим особой охраны Прибайкальского национального парка и наносит ущерб экологическому балансу побережья Байкала, отметили в УФССП.

По факту злостного неисполнения вступившего в законную силу приговора суда возбуждено дело – проводится расследование.