Оборот трансграничной онлайн-торговли в России за январь–сентябрь 2026 года составил 550 млрд рублей, что на 72% больше, чем годом ранее (данные Infoline). АКИТ оценивает рынок в 374,3 млрд рублей (+58%). Показатели заметно выше прошлогодних: за девять месяцев 2025-го объем вырос всего на 25%. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

«Введение НДС для онлайн-покупок товаров из-за рубежа — это справедливые условия для российских и иностранных продавцов», — заявлял глава Минпромторга Антон Алиханов в феврале 2026 года.

В CDEK.Shopping число заказов зарубежных товаров за девять месяцев выросло на 61%; одежды и обуви — на 53%, премиальных брендов — на 62%. В Ozon трансграничные продажи называют нишевым сегментом — не более 3–4% от всей интернет-торговли.

Спрос объясняют тем, что зарубежные товары зачастую дешевле, ассортимент шире, а сроки доставки сравнялись с внутренними.

Дополнительный импульс дало ожидание НДС 22% на зарубежные товары с 2027 года: предприниматели стараются пополнить запасы до конца года. Ранее обсуждались более мягкие сценарии — поэтапный рост с 5–7% в 2027-м до 22% в 2030-м, но от них отказались; платить налог как агенты будут российские площадки.