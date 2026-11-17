МТС расширила покрытие домашнего интернета в Иркутске. Дополнительную возможность подключения услуги получили жители шести микрорайонов города.

Фото: МТС

Новое покрытие охватывает микрорайоны Юбилейный, Первомайский, Лисиха, Синюшка, Ново-Ленино, Солнечный, а также центр Иркутска. Теперь жители этих районов могут подключить стабильный домашний интернет, рассчитанный на повседневные и пиковые нагрузки. Домашний интернет МТС позволит иркутянам работать из дома, учиться онлайн, совершать видеозвонки, стримить, а также подключать умные устройства.

«Новое покрытие фиксированной сетью МТС в Иркутске позволило увеличить зону охвата на 20%. Развитие и увеличение покрытия домашнего интернета – это часть системной работы МТС по доступности цифровых услуг. На сегодняшний день домашняя сеть МТС охватывает уже бОльшую часть жилых многоквартирных домов Иркутска. Это позволяет оперативно подключать новые цифровые сервисы прямо в квартиры, делая домашнюю среду более современной и комфортной для жителей», – прокомментировал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.