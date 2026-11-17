В работе крупнейших банков США — JPMorgan Chase, Bank of America и Wells Fargo — наблюдаются сбои. По данным портала Downdetector, хуже всего ситуация у JPMorgan Chase: к 22:23 мск на его сервисы поступило 3927 жалоб. Об этом пишет РБК.

«Из-за технической проблемы некоторые транзакции выполняются дольше обычного, но клиенты по-прежнему имеют доступ к своим счетам и средствам. Мы работаем над устранением этой проблемы как можно быстрее», — приводит CBS News заявление представителя JPMorgan Chase.

У 51% пользователей JPMorgan Chase проблемы с аккаунтом и платежами, у 22% — с авторизацией, у 18% — с переводами. На Wells Fargo пожаловались 1034 человека: 39% отмечают неполадки с авторизацией, еще 39% — с балансом и платежами, 12% — с переводами через Zelle. По Bank of America поступило 1974 сообщения: 34% жалуются на банкоматы, 28% — на онлайн-банкинг, 20% — на мобильный банкинг.

Напомним, что в октябре дата-центры компании «Яндекс» подверглись серии атак беспилотных летательных аппаратов, что привело к сбоям в работе ключевых цифровых сервисов в России и соседних странах.