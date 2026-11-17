Пилот авиакомпании Utair Антон Артемьев показал посадку самолета в Иркутске на рассвете. Записью он поделился в соцсетях.

Кадры были сняты прямо из кабины. На них видно, как самолет постепенно снижает высоту и плавно садится на взлетно-посадочную полосу аэропорта в столице Приангарья. Действие происходит в окружении удивительного пейзажа – заснеженного леса, легкой туманности, ночных огней.

Антон Артемьев – командир воздушного судна. Он часто снимает видео, чтобы поделиться с пользователями удивительными видами из кабины. Не так давно он показывал озеро Байкал, над которым пролетал во время одного из рейсов.