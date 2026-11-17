Мобильный оператор Т2 проанализировал спрос на БАДы на маркетплейсах. Мужчины закупают протеин и креатин, женщины – неспортивные добавки: коллаген, клетчатку, Омега-3 и мультивитамины. Магний пьют все – доля внутри возрастных категорий, а также в разбивке по уровню дохода практически одинаковые. В количестве покупок лидируют креатин, витамины, магний и клетчатка. Причем таблетки для спокойствия больше интересуют женщин – 60% покупателей, мужчины тем временем сосредоточены на доборе белка – 62% потребителей.

Т2 изучила динамику покупок популярных биологически активных добавок с начала года. Пятая часть всех приобретенных товаров приходится на креатин – соединение, участвующее в энергетическом обмене. Покупают его в основном мужчины, их доля среди потребителей почти 67%. Второе место по популярности делят клетчатка и магний – более 17% на каждый БАД, мультивитамины замыкают тройку лидеров с показателем 16% покупок.

Спрос на магний с начала года растет – на 3% ежемесячно. Основные покупатели – женщины, на них приходится 60% товара. Однако внутри возрастных категорий значения практически не отличаются – легкое успокоительное нужно всем от подростков до людей пенсионного возраста. Доли варьируются от 14 до 18%. Нет значимых отличий и в зависимости от дохода людей. Группа с заработком «ниже среднего» так же часто закупает магний, как и люди с доходом «премиум».

В исследование вошли восемь видов популярных БАДов, но только в двух из них по количеству покупок лидируют мужчины – это креатин и протеин, 67% и 62% соответственно. Женщины сконцентрированы на доборе других веществ, в частности для красоты и молодости, – альфа-липоевой кислоты (72% покупателей), коллагена (68%), клетчатки (67%) и Омеги-3 (65% покупателей). Витамины также покупают чаще женщины – 55%. Альфа и зумеры «подсели» на креатин – 34% и 40% покупок в категории младше 18 и от 18 до 24 лет соответственно.

«Технологии big data позволяют нам проанализировать поведение наших абонентов, выявить характерные особенности для разных сегментов аудитории и определить самые актуальные тренды. Например, в сфере нутрициологии. Во-первых, это ценный аналитический опыт, во-вторых, полученная информация позволяет нам глубже понимать интересы нашей целевой аудитории и выстраивать эффективный диалог с клиентами», – Вячеслав Стоянов, директор макрорегиона «Байкал и Восток» T2%.